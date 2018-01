Soñar no cuesta nada

Tevez se postula para el Mundial

“No se la voy a hacer fácil a Sampaoli”. El delantero de Boca Juniors, que volvió a jugar oficialmente en el país el sábado, se postula para ir a Rusia 2018. Carlos Tevez afirmó que peleará por un lugar en el seleccionado argentino de cara al Mundial Rusia 2018 y no le hará “fácil” la elección al entrenador Jorge Sampaoli. “No me bajo de la lucha por el Mundial, no se la voy a hacer fácil a Sampaoli. Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas”, aseguró. Tevez, quien volvió a Boca después de su paso sin éxito por el fútbol chino durante una temporada, no fue citado por Sampaoli hasta el momento y su último partido en la Argentina fue el 13 de octubre de 2015 con el empate sin goles ante Paraguay en Asunción por Eliminatorias Sudamericanas con Gerardo Martino como director técnico. En aquel partido, Tevez fue titular y reemplazado por el cordobés Paulo Dybala a falta de 15 minutos. Su última participación en un campeonato del mundo fue en Sudáfrica 2010, con Diego Maradona como director técnico, porque Alejandro Sabella no lo citó para Brasil 2014. El “Apache” catalogó como “una de las noches más emocionantes” de su vida su reaparición en Boca, el sábado, con triunfo 2-0 ante Colón en la Bombonera tras su periplo chino.