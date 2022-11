Terrenos: Vuelven a citar al estafador, que nunca fue declarado prófugo

Pedro Antonio Verón, jefe de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, actualmente detenido en la comisaría cuarta, involucrado en la causa por la mega-estafa en la venta de terrenos sobre la ruta provincial 43, pidió declarar por primera vez en el expediente. Verón, es sindicado como uno de los responsables de avalar las inscripciones de las escrituras ilegales. Desde que se ordenó su encarcelamiento, no se prestó a indagatoria como estrategia de su defensa. Junto a la escribana María Eugenia Demetrio se presentaron a la Fiscalía, donde se le comunicó de las irregularidades y que hagan la denuncia. Este episodio sucedió meses antes que ocurran los primeros allanamientos y detenciones. Ambos sabían lo que estaba pasando, pero Verón sigue detenido, y la Demetrio liberada por presiones políticas y con la presencia del mediático abogado Mariano Cuneo Libarona. La causa en un principio se caratuló Pedro Antonio Verón s/denuncia, pero después al denunciante lo pusieron tras las rejas preventivamente. Está alojado en la comisaría Cuarta, junto al Director de Catastro, Narciso Santín Tofoletti. El otro dato, es que para el miércoles de la próxima semana, están citados como testigos 4 empleados del organismo de 3 de abril y Mendoza. Para no pocos, un poco tarde. A casi 10 meses del desbarajuste. Deberán presentarse Acosta Pablo Enzo, Molina Elida Mabel, Cabral Claudia Marisel y Mendez Hilivi Mariela. Aunque lo más insólito es que lo vuelven a citar en carácter de imputado a Jorge de Jesús Leiva bajo apercibimiento de ley. Leiva, es quien le vendió al empresario misionero Nadin Jorge Tayar, campos de la sucesión Julio Romero, con una falsa prescripción adquisitiva. Siempre evadió a la justicia, extrañamente nunca fue declarado prófugo. Tendría vínculos familiares con una funcionaria Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Corrientes, quien a la vez tiene en su plantel laboral, a una persona con cierto parentesco en el ministerio público del Poder Judicial de Corrientes. Es raro que este estafador, no tenga pedido de captura. En la próxima semana Noticias Taragüí revelará con documentación fehaciente, como triangularon las ventas de las parcelas en la ruta camino a Santa Ana, y donde está tipificada la verdadera asociación ilícita.