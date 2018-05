Almagro vs. Aldosivi

Terna Mundial define el ascenso

El partido desempate Almagro vs. Aldosivi se jugará este viernes desde las 19:00 en el estadio de Arsenal, y ambas instituciones tendrán para vender 5.000 generales y 1.000 plateas cada uno. Pitana, designado para Rusia 2018, será el árbitro a cargo del desempate entre Aldosivi y Almagro para definir quién sube a Primera. Habrá público de ambos equipo. Cuándo, dónde y a qué hora se juega. Finalmente se eligieron los jueces que impartirán justicia en el duelo que definirá el ascenso a la Superliga entre Aldosivi y Almagro. Los designados fueron los mismos que irán al Mundial de Rusia 2018: Néstor Pitana será el árbitro y los líneas, Hernán Maidana y Juan Pablo Bellati.

INFARTANTE DEFINICIÓN

Se jugaron los doce encuentros en simultáneo y se definieron quiénes ascienden a la Superliga, quiénes van al reducido y los que descienden de categoría. Aún sin definirse el campeonato de la Superliga y en la espera de una apasionante final entre Platense y Estudiantes de Buenos Aires por la B Metropolitana, se vivió una infartante jornada de la B Nacional, que algunos aprovecharon y otros no. San Martín de Tucumán no pudo aprovechar su visita a Brown de Adrogué, perdió y desperdició la posibilidad de un ascenso directo (jugarán el reducido). Aldosivi y Almagro jugarán un desempate por el ascenso a Primera. En cuanto al reducido, los Cuartos de Final: el perdedor de Almagro y Aldosivi VS. Agropecuario, San Martín de Tucumán vs. Villa Dálmine, Brown de Adrogué vs. Atlético Rafaela, Sarmiento vs. Instituto. All Boys, Flandria y Riestra bajaron a la B Metro; Boca Unidos, Juventud Unida y Estudiantes SL al Federal A.