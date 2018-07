El nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, visitó el programa de Mirtha Legrand, quien renovó sus críticas hacia el Gobierno frente a quién reemplazó a Juan José Aranguren, mientras este afirmo que “Tenemos un Presidente que escucha”. Además, defendió el libre mercado en el precio de los combustibles. “Los problemas de hoy son producto de las decisiones del pasado”, afirmó el funcionario ante los cuestionamientos de los invitados en la mesa, y ejemplificó: “Esta semana pudimos ir a José C. Paz donde pudimos inaugurar el gas natural para 180.000 personas. Son obras que se tendrían que haber hecho hace décadas”. Puntualmente sobre la obra pública en el gobierno anterior, agregó: “Las licitaciones en obra pública estaban armadas, eran los políticos y los pseudo-empresarios los que decidían quién ganaba qué. Nosotros abrimos ese juego: en vez de tener dos que ofertaban pasamos a tener 30 en algunas licitaciones y la obra pública bajó el 40% de los precios promedio”. De todos modos, la conductora insistió: “Yo soy memoriosa y he pasado por todos los gobiernos, dictaduras, gobiernos constitucionales, pero pocas veces he visto lo que que estoy viendo ahora, en el sentido de las necesidades de la gente”. Fue entonces cuando el flamante funcionario apeló a un cuento explicar para explicar esta etapa de la Argentina: “El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos, como fue en el 2002 aplaudiendo el incumplimiento nuestro hacia el mundo o como fue en el 92, 93, que hicieron todos estos sistemas perversos que tuvimos, y al primer viento se va. La podemos hacer de barro… a la primer lluvia, se va. O la podemos hacer de concreto, con cimientos”. Luego, consultado sobre el trabajo junto a Mauricio Macri, afirmó: “Tenemos un Presidente que escucha”. Iguacel indicó que el aumento en los precios de los combustibles “no es exclusivo de la Argentina, pasó en todo el mundo por el aumento del petróleo”.