$35 mil para cada “Estrella”

Medio millón de pesos al viento

No importó que gran parte de la provincia estuviera en emergencia por un tornado, más allá que el vendaval se llevó todo el papelerío y toldería que se montó en la costanera sur, para llevar a cabo “contra viento y marea”, la jornada de las “estrellas” del programa Tekové montado por los radicales con dinero público que lo desarrollaron igualmente, para justificar semejante gasto de $500.000 (medio millón de pesos), pagándole $35 mil a cada “leyenda”. Así jugaron en el barro, bajo lluvia y nadie acompañando un espectáculo al aire libre, con entrada gratuita. Igual se concretó otro acto de campaña por medio millón de pesos en una tarde de tormenta y con gran parte de los correntinos debatiéndose en medio de un temporal. El Gobierno de Colombi no solo pretende comprar votos con colchones, alpargatas y alimentos. También, gastó medio millón de pesos cuando le pagó de 35 mil pesos a cada jugador “estrella” para un torneo de veteranos que se financia con recursos del Estado. El llamado programa Tekové Potí, que en guaraní significa “vida pura”, a cambio de mucha plata que lo sigue manejando, ahora desde la secretaria general, Juan Carlos Álvarez. Lejos de promover el deporte, lo hace a siete días de las elecciones a gobernador con la pretensión de promover a su candidato Gustavo Valdés. El Gobierno de Colombi trajo once exjugadores de fútbol profesional de Buenos Aires, entre ellos el Turco García y Oscar Passet. Gastó 385 mil pesos por el pago a cada uno; otorgó alojamiento en hotel y pasajes en avión, gastos que completaron medio millón de pesos para una tarde fútbol. El responsable es Juan Carlos Álvarez, quien tiene a su cargo el financiamiento del Tekové con fondos del Estado, en una provincia que padece 40% de pobreza y, entre pobres e indigentes, la cantidad de correntinos que la pasan muy mal están en el 50% de la población.