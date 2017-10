Tarifaria 2018-2019

Tassano le baja los impuestos a Goitia

y les incrementa el 30% a los vecinos

El intendente electo de Corrientes, Eduardo Tassano, envió el proyecto de Tarifaria 2018 al actual jefe comunal, donde decide bajarle el impuesto y tasas municipales a los Casinos en un 25%, pero incrementarles 30% a los vecinos durante el periodo 2018. Paradójicamente el año que viene el gobierno nacional apunta a que la inflación sea solo de un digito. Como atenuante, en el 2019, la suba alcanzará solamente al 20%, justo cuando la alianza Cambiemos prometió eliminar el alza inflacionaria. La decisión el cardiólogo se muestra un tanto contradictoria a lo que espera en materia económica la administración de Mauricio Macri.

Asimismo esta clase proyecto requiere una doble lectura del cuerpo deliberativo para su aprobación. En el legislativo municipal el Frente liderado por el PJ tiene mayoría hasta después del 10 de diciembre, fecha en que Fabián Ríos culmina su mandato. Sin embargo desde el futuro oficialismo aseguran que los representantes del partido nuevo, como el liberalismo y del Frente Renovador, no se opondrían al paquete de medidas que Tassano envíe al Concejo Deliberante. Las conversaciones ya están iniciadas desde varias semanas atrás.

Un dato no menor: hasta los nichos del cementerio municipal, se incrementan en 6.000 pesos (20.000 costarán 26.000).

La rebaja a las casas de juegos de la ciudad, que tiene un solo dueño, Casinos del Litoral S.A., no haría más que confirmar, el compromiso político del radicalismo con el zar de la timba, Jorge Goitia. Uno de sus mecenas electorales.

EL ENVIO

Horas atrás el equipo económico del intendente, encabezado por el contador Marcelo Rivas Piasentini; le acercó a la actual administración comunal el proyecto de Tarifaria Bianual, que fijarán los valores de los impuestos y las tasas municipales para los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

La iniciativa inmediatamente ingresó al Concejo Deliberante capitalino. Como parte del “acuerdo de transición”, fue remitido por Fabián Ríos.

“Me dirijo a Usted, y por su intermedio a los señores Miembros del Alto Cuerpo Legislativo, Remitiendo el Expediente Nº 2122-S-2017 caratulado- Proyecto de Ordenanza Tarifaria 2018; remitida por el Intendente Electo, sin observaciones a realizar, atento a que la aplicación del mismo corresponde a la próxima gestión; todo ellos para vuestro conocimiento y tratamiento”, dice la misiva enviada por Ríos a los ediles.

El expediente describe, comparado con los valores actuales, un tremendo incremento del 30% para las tasas e impuestos en el periodo 2018 y una suba del 20% para el 2019, que llevarían a valores muy altos los tributos mensuales de los vecinos de la ciudad, que el pasado 4 de junio votaron en su mayoría, aunque con notables irregularidades electorales, a Eduardo Tassano como su nuevo intendente. “Lo mejor está por venir”, fue el mensaje más utilizado por el líder de ECO-Cambiemos, Ricardo Colombi, en cada triunfo electoral del año.

El proyecto punto por punto

-La actualización de las Contribuciones por Servicios a la Propiedad (alumbrado, barridos y limpieza) tendrán una suba del 30% y 20 % para periodo fiscal 2018 y 2019 respectivamente.

-No hay cambios de alícuotas para el impuesto automotor (patentes).

-Los mínimos del Impuesto Inmobiliario para las zonas 1, 2 y 3 pasan de $420 a $546 (suba del 30% en 2018) y a $655,20 (para el 2019). Para las Zonas 5, 6 y 7 pasan de $360 a $450 (suba del 25% en 2018) y a $517 (para el 2019).

-La Tasa de Seguridad e Higiene (que la pagan los comercios de acuerdo a los volúmenes de ventas declarados) se mantienen las alícuotas de cálculos en casi todos los niveles, con una sola excepción:

-A los Casinos se le baja la alícuota de cálculo de lo que deben pagar del 20×1000 (20%o) que es actualmente al 15×100 (15%o) para el año que viene. En términos porcentuales, esto representará una reducción del 25% en la tasa que deben pagar los casinos.

-El proyecto agrega además un párrafo referente a los Monotributistas donde la opción es pagar según lo establecido de manera convencional, o podrán optar por abonar el tributo previsto aplicando el 5% sobre el monto total correspondiente a cada categoría.

-Cementerio: en el caso de los nuevos nichos (cerca de 10.000 que están en construcción) pasarán de $20.000 que cuestan actualmente a valer 26.000 en 2018 y $31.200 en 2019; lo que representará un aumento del 30% interanual un incremento del 56% bianual.

-Publicidad y Propaganda: se agrega en el artículo 28 una escala para casos de más de 5 anuncios con un adicional del 20% y para más de 10 un adicional del 30%; aspectos que no estaba en la tarifaria vigente