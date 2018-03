Subsecretaria de Turismo Municipal

Tassano “desplaza” a una referente del PRO

El intendente Eduardo Tassano, muy enfrascado por estas horas por su gran pasión: el negocio del básquetbol (Liga de las Américas en Corrientes), como un “homenaje” a la mujer en su día y en el mes de marzo que las reivindica, hizo “renunciar” a la subsecretaria de Turismo Municipal. Afirman que, Danisa Argento, mantenía diferencias de trabajo, operativas y de “género” con el pariente directo del jefe comunal, Héctor Dávila, Director General de Turismo, considerado de “perfil machista, y un poco intolerante con el otro género”. Argento es una referente importante del PRO de Mauricio Macri en Corrientes, ocupa la secretaria general del partido, se muestra muy cercana al ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, aunque se reporta políticamente a “Tete” Costaguta, titular de la Regional de Trabajo de la Nación, quien en enero, cuando surgió el primer cortocircuito, ya le habría aconsejado que deje el cargo si no la dejan trabajar con comodidad.

Aseguran quienes la conocieron a Argento, que desarrollaba sus tareas bajo presión. El vínculo directo del área Turismo con Tassano, es realmente Dávila, quien tendría algunos antecedentes non sanctos en Misiones. El ninguneo era evidente.

Asimismo Argento también mantenía fuertes diferencias con otro integrante del staff turístico del municipio: Gustavo Lorenzo Brisco, quien es un apadrinado de la hoy diputada nacional, Estela Regidor.

Sostienen que el desplazamiento de la subsecretaría de Danisa Argento, fue la culminación de una persecución sostenida. En principio la habían mandado a cumplir funciones menores en el Pasaje Villanueva con oficina nueva para calmarla, para posteriormente exigirle que renunciara por “razones personales”. El dato no menor: Argento fue renunciada, en plenos homenajes por el 8 de marzo, cuando se escuchó al intendente Tassano hablar de “los Derechos de la Mujer”. Otro aspecto importante, es que hace más de un año y medio el Municipio de la Capital forma parte del Observatorio de Violencia Laboral, que se suscribió en la Cuenca del Plata. Una paradoja del destino.

Puede que hoy todo se desmienta para ocultar las rispideces que existen dentro de ECO-Cambiemos en la órbita de la comuna capitalina. Pero lo que jamás se podrá esconder, es el deterioro público de las relaciones entre radicales y exponentes del PRO.