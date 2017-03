El músico Antonio Tarragó Ros acusó ayer al gobernador correntino, Ricardo Colombi. En declaraciones a radio El Mundo, el afamado músico chamamecero sostuvo que Colombi “tiene todo que ver porque es el gobernador y primer magistrado de la provincia; y cómo no va a saber semejante enriquecimiento ilícito que hay en todo alrededor con las drogas”. El músico agregó que si el mandatario no sabía de las operaciones de bandas narcos en su provincia, “como mínimo es muy estúpido, porque está hace 16 años en el poder”.

Además, recordó un episodio ocurrido en enero pasado en la ciudad correntina de Goya, cuando Colombi quedó investigado por haber impedido supuestamente un operativo antidrogas dispuesto por la Justicia Federal de Reconquista, lo que derivó en una causa paralela contra el mandatario provincial. “El gobernador paró un procedimiento que ordenó un juez federal y no fue a defender la Justicia, fue a defender a los narcotraficantes”, afirmó Tarragó Ros en relación a que en ese operativo, en Goya, la Policía Federal llevó adelante un allanamiento en el que detuvo a diez acusados de pasar marihuana desde esa ciudad hasta Reconquista, a través del río Paraná.

“Corrientes está a punto de elegir un nuevo Gobierno este año y tiene la oportunidad de que no se transforme en un Estado como México y te imaginás lo que puede pasar si nuestra provincia se transforma en eso con las drogas”, dijo el curuzucuateño.