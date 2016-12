El cantautor Antonio Tarragó Ros, pegó afiches y anunció su candidatura a gobernador de Corrientes por Cambiemos. El hijo del creador de “El Desconsolado”, ya amagó una vez con igual postulación en tiempos de la presidencia de Carlos Menem, donde algunos artistas y deportistas se volvieron gobernadores. Aquella vez sus aspiraciones naufragaron al recibir el rechazó del Justicialismo, quedándose solo con el tenue respaldo de la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente. Finalmente declinó pero dejó una frase para el recuerdo: “ganar las elecciones en Corrientes es más fácil que orinar el piso”. Pasaron aproximadamente 25 años de su última y única intentona, ahora Tarragó Ros, quien se decía peronista aparece impulsado por algún mosaico del PRO para volver a ilusionarse. “No acepto ninguna otra cosa que no sea gobernador o no soy nada, a mí ya me habían ofrecido ser Diputado Nacional”, dijo el afamado chamamecero en declaraciones radiales. “Estoy teniendo reuniones con gente importante para que cuando estemos en el gobierno, podamos conseguir recursos afuera para sacar a Corrientes de este estancamiento franciscano que tiene”, sostuvo Tarragó Ros aunque aclaró para no quedar mal con Ricardo Colombi que “a mí no me parece echarle la culpa al gobierno de ECO, me parece un gobierno prolijo en lo administrativo, que paga los sueldos a tiempo y la gente se lo agradece. Lo que necesita son más recursos y para eso hay que buscarlo afuera”.