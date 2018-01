143% en un año

Tarifazo del 45% en la luz

La deficitaria empresa energética provincial aplicó un tremendo tarifazo que se reflejan en las facturas recibidas en enero, violento incremento que fuera anticipado en la edición del 13 de diciembre de 1588, sobre la base del nuevo cuadro tarifario tras la concreción de la audiencia pública.

Los aumentos en el costo de la energía acumularon 143% en un año y en el último ajuste llegó a un 45%. No para pocos usuarios, sino para la mayoría de ellos, la temible factura de la luz, le significa casi el 8% de sus salarios, algo que no sucede en ninguna parte del mundo.

Ante este descomunal aumento, los anuncios populistas del gobernador Gustavo Valdés, quedarían prácticamente descalzados. El ituzaingueño prometió horas atrás, que los salarios estatales estarán por encima de la inflación. Aseguran que se muestra imposible imaginar que el regente político Ricardo Colombi autorice (o esté de acuerdo) con incrementos en los haberes públicos, superiores al 25% en principio., aunque podrían trepar a más del 30%. Algo descabellado.

Las quejas hacia la Dirección de Energía, no solo pasan por el envío de suculentas facturas, sino que aseguran que el suministro en grandes zonas de la Capital llega con titileos de 180 voltios, 40 menos de los necesarios 220 V para el normal funcionamiento de los artefactos eléctricos.

¿SE DEVOLVIO?

Nunca se supo que pasó con la resolución judicial de la jueza María Belén Güemes, quien dispuso el último 24 de noviembre, que los usuarios residenciales, podrán invocarla y solicitar en forma personal ante la DPEC el reintegro de lo cobrado de más, desde la aplicación del cuadro tarifario cuya nulidad se reclamó (febrero y marzo 2017) hasta la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1946/17 (6 de septiembre de 2017), descontando los períodos en los que no se haya aplicado el cuadro tarifario cuestionado en sede judicial, en virtud de la medida cautelar dictada en igual causa.

ALTO PORCENTAJE

Las facturas que comenzarán a llegar a los domicilios, advierten un incremento superior al 45% si se comparan los vencimientos de enero y febrero de 2018, mientras que el incremento ya acumula un 143% los últimos doce meses.

Los correntinos pagan el tarifazo más alto de la historia en los 25 meses de Mauricio Macri como presidente. Si se comparan las facturas de diciembre de 2015 con igual mes de 2017, los usuarios de abonaron 378% más por el mismo consumo. En el caso de la pequeña demanda residencial, las facturas pasaron de $119 mensuales a $573 en los primeros 24 meses de gobierno de Cambiemos.

$840 mensuales 700 KWh

Los usuarios de pequeña demanda residencial, pagan por un consumo de 700 KWh bimestrales, serían viviendas de 40 metros cuadrados, que tienen un dormitorio, donde ocupan artefactos básicos: un acondicionador de aire de 3.000 frigorías, una heladera de 280 litros, un televisor, un microondas y seis focos LED, alrededor de $840.

Corrientes siempre pagó una de las energías más caras del país, siendo su distribuidora, la Dirección Provincial de Energía (DPEC) una empresa deficitaria con pasivos que superaron los 1800 millones de pesos. A esto se le suman los sucesivos tarifazos implementados por el gobierno de Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, aunque nación le condonó una deuda con CAMMESA de $1300 millones.