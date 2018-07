Por el Torneo del Interior A, Taraguy disputó ayer la final por la permanencia ante Montevideo Cricket Rugby y no pudo lograr una victoria que le permitiera mantener la categoría en dicha competencia. La derrota ajustada por 12 a 10, le quita la posibilidad para el año que viene a equipos del NEA ocupar un lugar en el Interior A. Ya que Curne ascendió al Nacional de Clubes B y Taraguy cayó al Interior B. No fue una presentación buena del equipo correntino, que llegó a esta instancia tras una mala campaña desde la etapa de clasificación y sin poder sostener ni siquiera su localía. Los uruguayos tuvieron un mejor cierre y se impusieron en un partido cerrado para festejar el crecimiento del juego del vecino país. El año venidero, Noreste tendrá 1 plaza en el Nacional B, tres en el Interior B y dos en el Interior C.