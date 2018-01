El Época en problemas

T5 Satelital en venta más allá

de los “millones que recauda”

T5 Satelital de Francisco Gane, la señal oficial televisiva del gobierno, estaría a la venta, algo que sorprende a propios y extraños, cuando en el 2017 solo entre enero y junio, supo cosechar más de 3 millones de pesos (3.002.199,40) de la publicidad estatal de la nación, según el informe oficial de TELAM. Asimismo a esa interesante suma de dinero, le faltaría computar julio a diciembre, lo que aumentaría radicalmente el volumen por ser meses de campaña electoral. Todo sin tener en cuenta la facturación al gobierno de Corrientes que rondaría el medio millón de pesos mensual.

Gane y su señal, aparecen solamente debajo del poderoso Canal 13, que en igual semestre, cosechó la friolera de $5.768.764 pesos, que sumado a los $434.238 de LT7 Radio Corrientes y algunos pesos más por FM Capital, ubican al grupo Gómez Danuzzo como el mayor recaudador de la propaganda del gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo T5 Satelital supera a los medios gráficos de la Capital, Época ($1.383.622,68) El Litoral ($923.515.87) El Libertador ($434.238). Estos tres matutinos mantienen un prolongado conflicto laboral con sus empleados, sobre todo entre sus periodistas, quienes perciben sus haberes muy por debajo del valor establecido en el convenio colectivo de trabajo. Los diarios se recuestan en una acción amparo dictada por la justicia federal para abonar menos de lo establecido por La normas salariales.

Hasta donde se pudo averiguar, T5 Satelital pasaría a manos de personas directamente vinculadas al gobierno radical. Especies de testaferros similares a los que aparecen como propietarios del diario La República, periódico que no tiene precio de tapa, pero que factura mensualmente cifras de 6 ceros de la pauta oficial. Tanto que sus 20 páginas desde hace años, son decoradas indisimulablemente por avisos publicitarios del Poder Ejecutivo, en centímetros superiores a los de los diarios más tradicionales de Corrientes.

CASO EPOCA

El legendario diario de la familia Romero, indiscutido número uno en avisos clasificados, no atraviesa su mejor momento financiero. Su cara visible, Humberto Romero, ex ministro de Carlos Menem y el senador nacional más joven de la historia en su momento, soporta un penal tributario millonario, que más allá de la recaudación mensual del matutino, advierte un vaciamiento económico de la empresa. La caída en sus ventas de lunes a viernes, solo sostenida por una buena tirada los domingos, presagian lo peor para “la verdad a diario” que hoy tiene como soporte periodístico la inserción del Diario Popular de Buenos Aires.

Los comentarios internos aseguran que Romero desvía los dineros del matutino a sus inversiones ganaderas. La venta del Época también es una posibilidad. Un primo ya hizo un ofrecimiento.