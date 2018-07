Suteco ratifico su adhesión al paro nacional de este martes 3 para decir no a la represión y no a la violencia. La Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Educación de la Nación para el próximo martes 3, en reclamo de paritarias sin techo y en protesta contra la represión que padecieron los docentes de Suteco en Corrientes y Atech en Chubut. “La represión es nuestro límite, si tocan a uno nos tocan a todos. Paro nacional para decir no a la represión y no a la violencia. Los maestros tenemos un límite desde siempre, si hay represión hay paro. Hubo represión en Corrientes, hubo represión en Chubut: hay paro y movilización el 3 de julio”, señaló la titular de la Ctera, Sonia Alesso. La jornada de lucha también será para reclamar “resolución de los conflictos nacional y provinciales, vigencia de la paritaria nacional docente” que la gestión Cambiemos desactivó en 2017. Alesso criticó “los techos salariales” que establecieron los gobernadores tras la firma del Consenso Fiscal; lo cual generó “la profundización de los conflictos y la única medida que el Gobierno toma como respuesta es la represión”.