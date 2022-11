Subsidio del transporte: Nuevo incumplimiento de Nación al interior

Nuevo incumplimiento de Nación con respecto al subsidio del transporte de pasajeros para el interior. Así lo denuncia FATAP por medio de un comunicado. “El Ministerio de Transporte debe desembolsar efectivamente la suma de PESOS SEISMIL MILLONES ($6.000.000.000), durante el mes de noviembre de 2022, en cumplimiento de la cuota correspondiente a dicho período del Fondo Compensador del Transporte”, señalaron.

COMUNICADO COMPLETO:

La grave situación generada en los últimos tiempos al Transporte Público de Pasajeros del Interior del País, nos obliga a poner en conocimiento de la comunidad toda, del nuevo incumplimiento de parte del Estado Nacional de los compromisos asumidos hacia el interior del País, en materia de subsidios nacionales, que tienen como destinatarios a los trabajadores de la actividad y sobre los cuales esta Federación aceptara acordar el aumento salarial, en el marco de las paritarias nacionales de fecha 26/10/22. Todo ello frente a los inminentes vencimientos de obligaciones laborales asumidas por esta entidad en las condiciones de sustentabilidad que obran en el acuerdo suscripto con la Unión Tranviarios Automotor, alertando que no podrán hacerse efectivos los incrementos acordados sin la disponibilidad de los fondos que surgen del pto. 2.- de la cláusula DECIMOSEGUNDA del acuerdo paritario de fecha 26/10/22, que “el Ministerio de Transporte debe desembolsar efectivamente la suma de PESOS SEISMIL MILLONES ($6.000.000.000), durante el mes de noviembre de 2022, en cumplimiento de la cuota correspondiente a dicho período del Fondo Compensador del Transporte”. Los aportes comprometidos por Nación, indispensables para hacer frente solo a los salarios y el medio aguinaldo restante, sin considerarse los mayores costos de la actividad, resultan la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 11.850.000.000). Sin embargo, hasta el momento, no se han dictado las normas administrativas que permitan continuar con la asignación de partidas presupuestarias comprometidas por Gobierno Nacional (Fondo Compensador) para los meses de Noviembre y Diciembre del año en curso, dejando al interior del país sin los recursos indispensables para hacer frente al acuerdo suscripto. En consecuencia, el Transporte Público de Pasajeros del Interior del País se encamina a una nueva situación de incertidumbre e inestabilidad en el sistema, que afecta a los trabajadores, usuarios y prestadoras, al no contar con los aportes nacionales comprometidos a pocos días del vencimiento del pago de los salarios devengados del mes de noviembre, a causa de no haberse modificado los criterios de desigualdad e inequidad con que se asignan los recursos al Área Metropolitana de Buenos Aires y al Interior del País, que evidencia un claro desprecio hacia el federalismo consagrado en nuestra Carta Magna, solo declamado y nunca practicado por las autoridades competentes. Por ello solicitamos una pronta intervención de todos los actores que fueron partes de este proceso y que de una forma u otra asumieron el compromiso de asistencia necesaria para que esta Federación arribe al acuerdo suscripto, como resulta el caso de la Sra. Ministra de Trabajo, las Autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y el COFETRA, a fin de propiciar todas las medidas urgentes y necesarias para revertir la realidad que desde hace largo tiempo afecta a nuestra actividad, y evitar así la inminente paralización y consecuente pérdida definitiva de un servicio público esencial.