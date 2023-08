Sorteo de un Bono Contribución que trasgrede las leyes

Irregular sorteo de un bono de contribución del Club Comunicaciones de Mercedes. No estaría habilitado por ninguna RESOLUCIÓN de Lotería Correntina, aunque si de palabra. La institución está vinculada a uno de los hombres más poderosos de los últimos 20 años en Corrientes. Legalmente este Bono NUNCA podría ser Autorizado por el organismo de peatonal Junín y calle Córdoba. Simplemente, porque no cumple con las Normas legales vigentes. Viola el Decreto 2737 Reglamentario de la Ley 3423 sobre la realización de Juegos de Azar de esta Naturaleza. Además se encuadra en los alcances del Decreto Ley 152/01 y su Modificatorio 184/01, contra el JUEGO CLANDESTINO. Asimismo TRANSGREDE la LEY NACIONAL 20.630, porque NO paga el IMPUESTO A LOS PREMIOS. Y si se le pone la lupa, también estaría incurso en la Violación a la Ley Tributaria (evasión fiscal), posible irregularidad que debería revisar la Justicia Federal. Al polémico Bono le pusieron paradójicamente el nombre de “BONO SOCIO PROTECTOR”. Nada mejor que ese nombre para algo que necesita protección política por su ilegalidad. El Sorteo Final será el 10 de ENERO 2024 por el bolillero de Lotería Correntina, aunque tramposamente NO se detalla por cual Extracto. El 1er Premio es Un Millón de Pesos en efectivo. El Segundo, Quinientos mil Pesos. El tercero y cuarto, doscientos mil pesos. El quinto y sexto, cien mil pesos. El séptimo y octavo 75.000. Y el noveno y décimo, 50 mil pesos. El Valor Total del Bono es Doce Mil Pesos y se puede pagar en 6 cuotas de Dos Mil Pesos c/u. Otra irregularidad: NO DICEN CUANTOS NÚMEROS IMPRIMEN. Pero, como donde manda marinero no manda capitán, en Corrientes todo el año es carnaval.