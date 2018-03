Hospital Pediátrico

En el Hospital Pediátrico se atienden 400 “emergencias” diarias con no más de dos o tres médicos por guardia. En el Juan Pablo Segundo se atienden alrededor de 400 urgencias por día. Personal del nosocomio realizó recientemente un abrazo simbólico al hospital, luego que una de las médicas fuera agredida por familiares de un paciente. Aseguran que el sistema está colapsado. Trascendió que una profesional de guardia del Pediátrico de Avenida Artigas, fue agredida con una bofetada del padre una criatura que estaba recibiendo atención. Pese a que no hubo confirmación oficial, ocurrió que los integrantes del Juan Pablo: médicos, enfermeras y administrativos; realizaron un abrazo simbólico al edificio pidiendo respeto. “Con el abrazo solidario, quisimos concientizar a la gente, hacer notar el aumento en las agresiones dentro del sistema de salud, a todo el personal que trabaja”. Si bien en este hospital “es mucho menor el número, que lo que ocurre donde se atienden adultos, como en el Hospital Escuela”, ejemplificó Facundo Rodríguez (MP6.503), jefe de Residentes del Pediátrico, que atiende en Emergencias.

Padres violentos

“Son pocos los padres violentos, no es una cosa común, al contrario, son los menos; pero no queremos dejar pasar el hecho de violencia y que esto se naturalice”, agregó Rodríguez. Sobre las razones que pueden llevar a una madre o padre a una actuación violenta, el médico reflexionó sobre el asunto y lo atribuyó a una serie de cuestiones que influyen y crean un contexto. “Se debe a la saturación del Sistema de Salud Pública; muchas veces no se pude dar la atención que los padres solicitan; también está el tema que la violencia se naturalizó, y no se puede esperar algo distinto de parte de una familia que naturaliza ese tipo de trato dentro de su propio hogar”, opinó.