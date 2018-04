Carlos Mayor

“Solo depende de nosotros”

El técnico Carlos Mayor señaló que hoy definirá la formación que presentará el domingo, cuando visite a Quilmes con la obligación de ganar para tener posibilidad de permanecer en la “B” Nacional. Charles y Ríos entrarían por los suspendidos, Baroni y Vegetti. En las prácticas de fútbol que se realizarán en estas horas se definirá el equipo que presentará Boca Unidos para visitar el domingo a Quilmes en partido vital para las aspiraciones del aurirrojo de permanecer en la “B” Nacional. “El jueves a la tarde vamos a hacer fútbol y trataremos de definir el equipo, como lo hacemos siempre, y además para que los jugadores no tengan dudas, considerando que es un partido tan importante”, resumió el técnico Carlos Mayor. Los resultados del fin de semana, donde Boca Unidos tuvo fecha libre fueron favorables al equipo correntino. Sin embargo, el lunes a la noche Quilmes le ganó de visitante por 2 a 0 a Atlético Rafaela. “Los resultados del fin de semana no estuvieron mal; en cuanto a Quilmes, a nosotros no nos cambia, ya que si perdía igual teníamos que ir a ganar; ahora depende de nosotros”, indicó.