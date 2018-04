Lomas del Mirador

Solicitan regularización dominial

Más de 1.500 vecinos se encuentran en el asentamiento del barrio Lomas del Mirador hace más de 20 años en situación de precariedad, por lo que solicitan al gobierno acceder al proceso de regularización dominial para contar con servicios básicos y pagar impuestos, como todo ciudadano. Juan Carlos Escalante confirmó que “estamos pidiendo algo que vinieron a prometer los concejales y no cumplieron, nos dijeron que iban a luchar para que tengamos títulos de los terrenos y mensuras”. En la zona estuvo Anses, “con un papel supuestamente como que esto ya era nuestro domicilio y que estábamos asentados en el sistema”, expuso. “Cuando llamé para que nos pongan el servicio de agua me pidieron número de usuario y eso no tengo”, mencionó. “Las calles son intransitables cuando llueve, están agrietadas, tenemos que hacer zigzag para no quedarnos; tengo notas que presenté al intendente y hasta ahora no tengo respuestas”, describió. “Un chico se descompensó y no pudo entrar la ambulancia ni la policía”, cerró.