Sindicato de Canillitas piden una suma fija por fuera de paritaria

Ante la escala inflacionaria, los sindicatos redoblan los reclamos para que el Gobierno otorgue una suma fija, por afuera de las paritarias. El secretario general de Canillitas, Omar Plaini, aseguró: “Hay sectores que no llegan a fin de mes. Es ahí que pedimos la suma fija. No para invalidar las paritarias, de ninguna manera”. El dirigente gremial aseguró que desde principio año vienen pidiendo la suma fija y que esto ha generado diferencias dentro de la propia CGT. “La suma fija ha generado un debate y una discusión dentro de la propia CGT. No lo hemos logrado, quedamos en minoría, aun siendo muchas las organizaciones que los venimos pidiendo”, sostuvo. “Entendemos que puede achacar categorías en algunos sectores, pero hay que pensar en lo que la están pasando mal”, aclaró el sindicalista. Plaini apuntó contra la propia CGT y criticó la demora para tratar el tema. “La CGT tiene que tener una mirada muy firme, muy fuerte. No puede ser que dentro del propio movimiento sindical nos lleve medio año discutiendo esto, la excepcionalidad existen en todo orden de la vida, esto no es nuevo lo que hemos planteado”, remarcó y criticó al Gobierno por la falta de políticas para hacer frente a la crisis económica.