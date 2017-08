Otro escándalo cultural

Sin comparsas no hay carnaval 2018

Se desató otro escándalo que promete dimensionarse hasta dejar sin carnaval, una vez, a la capital correntina. Se conoció que las comparsas se bajarán de la fiesta carnestolendas 2018 si su calendario coincide con la Fiesta Nacional del Chamamé.

Sobre el mediodía del miércoles se conoció que varios dirigentes anunciaron que se revelarán si desde la organización no acompañan esta expresión cultural, tan manoseada durante los últimos años. Desde la comuna capitalina trascendió que el viernes 19 de enero se iniciarían los desfiles de corsos que superponen con la máxima celebración chamamecera. “Si esto ocurre no salimos”, expresaron. Hay una sensación de fuerte hartazgo en el ambiente carnavalero, luego que se conocieran las intenciones que el municipio hará iniciar los desfiles de corso el viernes 19 de enero, coincidiendo con el último fin de semana de realización de la Fiesta Nacional del Chamamé 2018. Si esto se confirma, la totalidad de las instituciones no desfilará en la próxima edición.

No entregaron premios

No hay nada definido, ni siquiera se entregaron los premios a los ganadores de la edición 2017, lo cual demuestra la falta de compromiso de la administración comunal sobre la realización en tiempo y forma, de manera seria para organizar una de las máximas celebraciones culturales de la ciudad, algo que se repitió en los últimos años.