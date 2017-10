Fin de semana

Sin clases en la escuela 275 ante

destrozos provocados por vándalos

Ayer por la mañana en la Escuela Nº 275 de Laguna Seca no hubo clases. Personal no docente y también algunos maestros colaboraron para limpiar y recuperar los daños que causaron desconocidos durante el fin de semana. Además de sustraer alimentos de la cantina de la escuela, los delincuentes se ocuparon de romper ventanas, mojar equipamiento como la fotocopiadora y desparramar elementos por el edificio. “Creemos que es cosa de chicos”, deslizó Nanci Melagrany, directora de la escuela “Supervisor Isidro Moreira”. Entre los daños, los docentes encontraron restos de gaseosas con las que ensuciaron las paredes, golosinas desparramadas y equipamiento roto. Los intrusos habrían ingresado por un portón trasero del edificio.

“Sacaron los papeles higiénicos de los armarios y pusieron en los ventiladores y también pusieron cinta pack en los aparatos. Todo con la única intención de hacer un mal, porque no se llevaron nada de valor. Ingresaron por la parte de atrás, forzaron uno de los portones del patio interno y rompieron la puerta de la cantina”, describió Melagrany.