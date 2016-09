Si de algo puede vanagloriarse Ricardo Colombi es en su siempre efectiva capacidad de sumar voluntades a partir de los recursos con que cuenta. Y aunque tal vez empiece a desandar sus últimos tiempos de mandamás, y la billetera no esté tan llena como en tiempos anteriores, cualquier propuesta sirve para “engordar el ganado” y sumar a la tropa. Por eso, mucho más allá de las discusiones ideológicas que se planteen, los cuchicheos de intendentes liberales con el mercedeño tienen mucho (casi todo) de eso: promesas de regalos en el tiempo que queda para desandar el mismo camino como socios, más allá de lo que piense la cúpula celeste. “Hay un acuerdo tácito que incluye el avance de obras que nuestras comunas necesitan desde hace mucho”, dijo con absoluta sinceridad el Intendente de San Roque, Guillermo Pelozo, y rápidamente intentó (en vano) aclarar: “eso no significa negociar obras a cambio del apoyo político”. Marcelo Nocetti (Intendente de Carolina) también se sinceró: “el 80% de los liberales del interior quieren ir con Eco. No estamos de acuerdo con el planteo de la dirigencia de Capital”, dijo el goyano que está desde hace 9 años como jefe comunal de una de las localidades que desde hace solo algunos años tiene la jerarquía de Municipio. El planteo de los jefes comunales bien puede comprenderse en la necesidad imperiosa de conseguir cosas para sus pueblos, como si sería un trámite formal tener que pertenecer a un mismo partido que el Gobernador para tener algo. Está claro que, ésta desvirtuada e inexplicable ecuación, se cumple de manera absoluta y definida en Corrientes. Claro que la siempre defendida ideología liberal termina golpeada contra una pared. La destacada apertura de su democracia interna no condice en nada con la idea de libertinaje político de algunos intendentes que –con la excusa mencionada- pretenden mezclar necesidad con coincidencia ideológica. Así las cosas, Colombi volvió a elegir el camino más fácil y que conoce desde siempre: el de la billetera. Obras por el apoyo. Si son estrategias desesperadas o decisiones a tiempo, lo dirá la historia.

Daniel Caram