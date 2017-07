El PJ pide informes

Si no hay nada que esconder

muestren convenio IPS-ANSES

“Si no tienen nada que esconder, deben mostrar el convenio”, aseveró la senadora peronista María Inés Fagetti de Mansutti sobre el ya polémico convenio de adecuación del sistema previsional de la provincia con el de la nación, que por el momento es ocultado por el gobierno radical. “No muestran el convenio porque sería un suicidio político”, aseguró la legisladora justicialista para añadir que “el bloque del PJ hemos pedido que se muestre porque es realmente preocupante que la provincia pierda la autonomía que tanto pregonó”.

“Desde el bloque del PJ pedimos un informe y pedimos que se remita el instrumento en el que se formalizó el convenio. Necesitamos que se remita a la Cámara para poder conocer a qué se obligó a la provincia”, indicó Mansutti para ironizar que “es un convenio oculto bajo 7 llaves”.

“El decreto se firmó en diciembre de 2016 y fue publicado en mayo de 2017. Esto remite a un anexo que no se publica en el Boletín Oficial, siendo ilegal e inconstitucional. A estos anexos no podemos acceder, menos a éste por más que hagas todos los trámites burocráticos”, detalló la justicialista.

Sobre las declaraciones del Ministro de Economía. Enrique Vaz Torres, que trató de burros a la oposición amenazando con meterlos presos a todos los kirchneristas opinó que “lamentablemente contesta de esta forma y no dice qué es lo que firmó Corrientes; suponemos que el convenio es lo que deriva al decreto reglamentario de la Reparación Histórica, porque allí se habla de qué componentes implica la armonización”.

“La política que fijó el Gobierno Nacional debido al déficit fiscal; apunta a ajustar sobre todo el régimen previsional y que esto se traslada a Corrientes a través del IPS. Esto preocupa a los empleados activos y pasivos que sufrirán los efectos que asumió la provincia perdiendo un poco su autonomía”.

Puntos claves

Según la senadora Fagetti, los cinco componentes importantes que se encuentran dentro de este convenio como la edad jubilatoria, la alícuota de aportes, cantidad de años de servicio, la determinación del haber inicial, y la movilidad jubilatoria.