El día después

Si me llama el Presidente, voy

Líder de los camioneros, Hugo Moyano, el día después de la marcha aseguró que “si el Presidente me convoca, me reuniría con él”. Un día después de su convocatoria en el centro porteño, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, se mostró dispuesto a reunirse con Macri. “Si el Presidente me llama, voy a ir”, declaró y ahondó que “si el Gobierno cree que tiene que hablar conmigo, yo no me puedo negar a hacerlo. Es lo mismo que pasa con los empresarios: yo discuto algunas cosas, pero cuando tenemos que sentarnos a resolver problemas, tenemos que hacerlo”. El líder gremial, destacó que la movilización sobre la Avenida 9 de Julio fue “multitudinaria y se hizo con todo el orden y respeto por la democracia; eso muestra que no somos desestabilizadores”, al tiempo que advirtió que si el Gobierno no da respuestas a las necesidades de los trabajadores se podría avanzar en la convocatoria a un paro general.