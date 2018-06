Senegal empató con Japón en uno de los grupos más sorpresivos del Mundial. Los africanos igualaron 2-2 con los asiáticos en la cancha en Ekaterimburgo y son líderes en su zona por delante de Polonia y Colombia. El empate por 2-2, que se llevó a cabo en el Estadio Central de Ekaterimburgo, dejó a ambas selecciones con cuatro puntos, mientras que los europeos y sudamericanos no acumulan unidades y se medirán en busca de su primer triunfo. El equipo de Aliou Cissé, que vino de vencer al conjunto polaco por 2-0, no supo aguantar el resultado en las dos ocasiones en las que se situó por delante en el marcador. Los japoneses, a base de esfuerzo y constancia, lograron emparejar el resultado para llevarse un punto muy valioso. En un partido que comenzó con mucho dinamismo para ambos bandos. Senegal fue el que golpeó primero tras un error,primero del mediocampista Genki Haraguchi, que no logró despejar correctamente, y posteriormente del arquero japonés Eiji Kawashima, que despejó hacia el medio con los puños. La pelota rebotó en atacante del Liverpool, Sadio Mané, que se situó en el lugar preciso y el balón terminó dentro del arco a los 11 minutos del primer tiempo. Los asiáticos presionaron y generaron situaciones para alcanzar rápidamente el empate. 22 minutos después llegó la recompensa, con un tiro a colocar de Takashi Inui al palo más lejano de Khadim Ndiaye. A los 38 los africanos intentaron responder. M’Baye Niang tomó un pase en profundidad y quedó mano a mano con el arquero del Metz (Ligue 2) que apretó y tapó el disparo del jugador del Torino de Italia. Ambas selecciones iniciaron el segundo tiempo con la intención de conseguir la victoria que los acerque a los octavos de final. Los dirigidos por Aliou Cissé generaron situaciones de peligro con Badou Ndiaye, que fueron bien contenidas por el arquero rival. A los 60 y 62 minutos Yuya Osako e Inui tuvieron las llegadas más claras de Japón en el segundo tiempo. En la primera, el atacante no pudo conectar dentro del área chica y la pelota se perdió por la línea de fondo, mientras que en la otra, el jugador del Betis estampó su tiro en el travesaño. A los 70 minutos Senegal pudo romper el empate. Cuando los asiáticos empezaban a imponerse en el campo de juego, una jugada por la izquierda de Sadio Mané, y un centro cruzado Youssouf Sabaly, acabó en gol del Moussa Wagué. El lateral derecho le dio el liderato del Grupo H a su país por unos minutos, hasta que a los 78, Keisuke Honda, quien ingresó desde el banco, aprovechó un error del arquero e igualó el marcador.