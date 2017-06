Más Insensibilidad Social

Se suicida un jubilado, paro en

el país no en ANSES Corrientes

Tras el suicidio de un jubilado en ANSES Mar del Plata (ver también pág. 7); los trabajadores de ANSES harán un paro nacional este viernes; no así en Corrientes donde “aseguraron una atención normal”. Los trabajadores del organismo confirmaron que este viernes habrá un cese de actividades y arremetieron contra la gestión de Basavilbaso. Convocaron a un paro nacional para este viernes luego que un jubilado de 91 años se quitara la vida en una de las oficinas del organismo estatal en Mar del Plata. Leonardo Fabré, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) sostuvo que “esta es la segunda vez que ocurre una muerte violenta de estas características; también en Mar del Plata, en el año 1996, año de la privatización del sistema, un anciano asesinó al jefe de una delegación”.

No habrá adhesión

Ante el paro nacional dispuesto en ANSES, se asegura que en Corrientes no habrá adhesión a la medida. La titular de la UDAI Corrientes, Estela Regidor, adelantó que “los empleados no se plegarían al paro, por lo cual la atención sería normal”. Regidor destacó que dialogó con el coordinador local de APOP, Héctor Gómez, quien le notificó que “los asociados de APOP no acompañarán este paro”, dispuesto para todo el país este viernes. El volante que distribuyeron a través de las redes sociales señaló: “Esto no da para más. Viernes paro general en ANSES. Esto es un genocidio, no vamos a ser testigos silenciosos. No vamos a ser cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos”, plantearon.