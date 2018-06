Volatilidad del dólar

Se resuelve con plata

Martín Redrado aclaró que “una corrida se resuelve con plata, no se resuelve con nombres”. El economista y ex presidente del Banco Central, habló sobre la volatilidad del dólar y la salida de Sturzenegger. Luego de una fuerte devaluación del peso entre jueves y viernes; los mercados estuvieron respaldando la salida de Sturzenegger y la asunción de Caputo al frente del Banco Central. Sin embargo, para el economista Martín Redrado: “Una corrida se resuelve con plata, no se resuelve con nombres. La única manera de frenar una corrida es mostrar todos los dólares“, sostuvo. Lo más importante en este momento de crisis cambiaria, para Redrado, es “estabilizar el valor del dólar y cuando interviene el Banco Central debe ser contundente sino, no debe intervenir”. Según el economista “la economía Argentina tiene muchísimas dispersiones como para tener una flotación absoluta“. El ex presidente del Banco Central resaltó que “está faltando una visión de largo plazo“. Ahora “tenemos un programa fiscal, un programa monetario y nada de crecimiento económico“, lo cual le preocupa fuertemente. “Menos impuestos y más exportaciones es la receta para crecer“, afirmó Redrado.