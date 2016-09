La Multisectorial de Organizaciones Sindicales de Corrientes resolvió ayer convocar a una Marcha Provincial el viernes 23 de septiembre, en reclamo de aumento salarial para los trabajadores de todos los sectores del Estado.

En la sede de la federación de sindicatos municipales, FESTRAMCO –Av. Alberdi 1832-, con la participación de ASPROSAC, SUTECO, ATE, ACDP, FESTRAMCO, UCRA, VIALES, SITRAJ y SELCO, no descartándose la adhesión de otras organizaciones, se resolvió marchar en reclamo de los salarios. Sumando además el apoyo a los trabajadores del IOSCOR que llevan adelante medidas de fuerza desde hace varias semanas. También se rechazará la precarización laboral de miles de trabajadores de la administración pública y la demanda de normalización de los Entes intervenidos.

El secretario adjunto de Festramco Javier Molina expresó que “vamos a hacer una reunión el próximo jueves para hablar con compañeros que no pudieron venir hoy”.

“Esperamos que la movilización sea multitudinaria y no encontrarnos con vallados en la plaza 25 de Mayo, porque hasta ahí esperamos llegar, estamos encuadrados por la ley y exigimos tener acceso a lugares públicos”, aseveró Gerardo Marturet.