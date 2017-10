Regatas en Saladas

Se juega el Top 4 Final U13

Este fin de semana, en el Club Atlético Saladas, llegará a su fin la Liga Provincial U13 de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC), con el Top 4 Final. De la competencia serán de la partida los equipos de Antorcha de Saladas, Atlético Saladas, San Martín y Regatas Corrientes, que llegan a la definición tras haber clasificado desde sus cuadrangulares semifinales. El equipo “remero”, dirigido técnicamente por Germán Roldán con Giuliano Depiaggio como asistente, debutará este viernes a las 20:10 ante el local, Atlético Saladas.

PLANTEL REMERO

El equipo “fantasma” que viene entrenando para la competencia está conformado por Carlos Barnechea, Juan Hurtado, Benjamín Marcó, Máximo Gómez, Lucas Manzolillo, Ezequiel Lecca, Juan Cruz Ferreyra, Yamil Cabrera, Matías Villanueva, Nicolás Acosta, Fabrizzio Benegui y Santiago Ignacio Ruiz.

FIXTURE

Viernes 20 de octubre (Atlético Saladas): 19:00 hs. Antorcha vs. San Martin, y 20:15 hs. Atlético Saladas vs. Regatas Corrientes; Sábado 21 de octubre (Atlético Saladas); 9:30 hs. Antorcha vs. Regatas Corrientes, y 11:15 Atlético Saladas vs. San Martin. 18:00 hs. Regatas Corrientes vs. San Martin, y 19:15 hs. Atlético Saladas vs. Antorcha.