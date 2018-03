Comenzó la cacería

Se inició persecución

judicial a opositores

El gobierno radical, impulsado por el ex gobernador Ricardo Colombi, comenzó la caza judicial de las figuras más potables de la oposición. En noviembre de 2017, este medio anticipó que la cacería se daría inicio en 2018. Y no se equivocó.

Ayer el Fiscal Andrés Casarrubia imputó al ex jefe comunal de Mercedes, Víctor Cemborain, por una supuesta administración fraudulenta durante su gestión. El requerimiento y la citación a indagatoria se produjeron en pocas horas, a una velocidad superior al del misil supersónico presentado la semana pasada por Vladimir Putín (presidente de Rusia) como el arma más poderosa del planeta. Cemborain deberá presentarse hoy a tribunales a prestar declaración. No hay dudas que Casarrubia, como no pocos representantes del ministerio público, demuestran una clara obediencia debida con el eterno mercedeño.

Según supo 1588, en las próximas semanas sería acusado el ex intendente de Corrientes, Fabián Ríos, casi con igual comisión de delitos que Cemborain, que apuntarían también a una administración fraudulenta direccionada dentro de la Caja Municipal de Préstamos. Un estudio jurídico ligado a la empresa de transporte más importante de la ciudad, sería la responsable de elaborar la estrategia judicial para inculparlo a Ríos y a otros ex funcionarios de su gabinete. Y cuando se sienta el otoño y las hojas de los árboles caigan en el suelo frio, sería el turno de Gerardo Bassi. El destino final de las acciones contra Cemborain, Ríos y Bassi, tiene un claro objetivo: proscribirlos de por vida a compulsar electoralmente. Como muestra falta un botón, y ese fue el otrora concejal Ariel Pereira, condenado por cobrar un irregular adicional por título en la liquidación de sus sueldos. Pereira fue prohibido de ocupar cargos públicos hasta que concluya su existencia en la tierra. Increíble pero cierto. El pecado del ex edil del Frente para la Victoria (FpV): haberlo denostado (puteado) en público en actos proselitistas a don Ricardo Colombi.

ANULAR AL TRINOMIO

Sin Ríos, Cemborain y Bassi, el radicalismo vuelve a tener el camino fértil electoralmente, sumado a que el justicialismo, terminaría conducido por la dirigencia más afín al propio oficialismo. Con Camau Espínola fuera de la cancha por sus derrotas consecutivas en procura del sillón de Ferré, el peronismo carecería de un líder nato para compulsar el poder de la provincia con la Unión Cívica Radical y sus aliados.

La justicia de Colombi ya logró que tanto Bassi como Cemborain no sean habilitados a poder ser electos una vez más, retirándoles sus candidaturas en los comicios de octubre último. El primero por estar impedido a una tercera reelección y el segundo, condenado por pegarle una piña a un ex intendente de Mercedes. Hoy por hoy, Cemboraín se ha convertido en el adversario más taquillero de la oposición por encima del propio ex medallista olímpico. Le provocaría dos derrotas consecutivas y contundentes en el principal bastión electoral del radicalismo. Algo que Colombi no le perdonaría.

La procesión

La figura del ex intendente de Mercedes va en franco crecimiento, tanto que desde que concluyeron las elecciones del 8 de octubre hay una incesante procesión de dirigentes peronistas hacia la localidad del Paiubre. Eso molesta y bastante, no solo a Ricardo Colombi, sino a los propios popes del justicialismo local por la figura de regencia que asume Víctor Cemborain. Por primera vez en la historia de la oposición, una persona convoca sin ni siquiera provocar su propia convocatoria.

El Concejo millonario

El Concejo Deliberante de Mercedes que hoy impulsa una investigación judicial contra Cemborain por una posible malversación de fondos en la ejecución presupuestaria de 2015, obtuvo recursos en el 2017 por más de 12 millones de pesos, cuando por sueldos solo erogó alrededor de 5 millones. Hay siete millones que no se conocen cual fue su destino. El combustible que por normativa solo puede ser utilizado por vehículos oficiales, en el legislativo municipal tiene derivación automóviles particulares.

El ahogo financiero

El municipio de Mercedes tuvo que recurrir a la justicia para que el Ejecutivo Provincial cumpla con el envío de los recursos del llamado Fondo Sojero. Logró dos sentencias favorables del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien ordenó al ministro de Hacienda, José Enrique Vaz Torres, que le remita esos fondos. Las resoluciones judiciales hasta el momento nunca fueron cumplidas por Vaz Torres.

Durante el 2017, la provincia no le remitió a Mercedes unos cuantos millones. Jamás le depositó un centavo por el Fondo Sojero, como tampoco lo que genera el 1% de coparticipación de impuestos, porcentaje incrementado a las comunas por el propio Ricardo Colombi en su engañosa política municipalista. En las últimas semanas de noviembre, la provincia le embargó a Mercedes 400.000 pesos, sin decirle cuales son las razones de la quita.