Sacaran muestras de ADN

Se exhuman los restos de Relats

Se exhumarán hoy los restos de Juan Carlos Relats enterrados en un cementerio privado camino a Santa Ana. Especialistas tomaran muestras para analizar su ADN y compararlo con un posible hijo extramatrimonial (hoy ya adolescente), dentro de una puja judicial por su millonaria herencia. Anteriormente ya hubo un serie análisis, los que en su totalidad, dieron positivo para la paternidad del otrora poderoso empresario de la construcción. La otra parte, integrada por sus dos únicas hijas reconocidas, exigió una nueva prueba para “sacarse las dudas”. Horas atrás, entre los representantes de la madre del adolescente, había sospechas sobre si los restos no fueron cambiados del lugar original donde fueron sepultados. Dicen que la gramilla del terreno denota alteraciones.

El martes estarán presentes en Corrientes un lote de prestigiosos abogados del fuero porteño que intervienen en la puja judicial. Existe una foto a la que tuvo acceso 1588, donde se observa al ingeniero Relats en su lecho de enfermo, reconociendo de puño y letra a un hijo varón, producto de su relación con Sonia Mantilla.

Un juez de Buenos Aires había ordenado en diciembre último la exhumación de los restos del mega-empresario por el juicio de filiación de un posible hijo extramatrimonial. La fecha fijada es el 11 de julio de 2017. Relats murió en diciembre de 2013, luego de soportar una larga enfermedad. La causa, ya provocó en febrero último el allanamiento del domicilio de una de sus hijas (Silvana Relats) para buscar rastros de ADN comparativo. Esa vez se llevaron todo tipo de prendas de vestir de la también empresaria hotelera, alguna vez ligada a las polémicos alojamientos de la familia Kirchner.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque pocos los crean, el ingeniero Relats murió inscripto en la AFIP como un simple monotributista, luego de atesorar una fortuna superior a los 5.000 millones de dólares, entre campos, ganaderas, hoteles, casinos, petroleras, constructoras y todo lo que uno se pueda imaginar. Su condición ante el organismo fiscal, no deja margen a dudas: sus bienes fueron tercerizados en una elocuente maniobra familiar.

A comienzos de siglo, el considerado hombre más poderoso de la economía regional, mantuvo un amorío con Sonia Mantilla. De aquella relación, nació un chico que hoy tendría 14 años de edad. En su momento Relats pidió exámenes de ADN para confirmar su paternidad. De los cuatro que se hicieron, todos dieron positivos. Nunca dejó de mantener a su hijo, el único varón que tuvo en vida y a su extraña dama, pero jamás pasaría por su cabeza, cederle parte de su descomunal herencia. Sus dos hijas, producto de su único matrimonio (se divorció), bloquearon una Litis que se inició en juzgados porteños para trasladar una parte de la causa a Corrientes, donde se tardó en asignarle un juez, tras una maraña de recusaciones.

En vida Relats, más allá de estar divorciado de su esposa, decidió poner a nombre de ella la totalidad de sus bienes, para en una maniobra posterior, traspasarles a sus dos hijas reconocidas. Asimismo una versión no confirmada sostiene que el empresario oriundo de Santa Fe que supo amasar su primera fortuna en Corrientes, tenía depósitos por 800 millones de dólares en EE.UU. La garantía para comprar su último avión jet, fue un certificado del Tesoro Federal de ese país.

Actualmente no existe registro de propiedades como acciones en sociedades en sucesión a nombre del emblemático constructor. En su oportunidad, todo fue prolijamente enajenado para evitar la intromisión del probable heredero varón, que en su momento fue solventado por su aparente padre millonario. Insólitamente hoy solo recibe un remesa de 30.000 pesos como cuota alimentaria.