El director de la Consultora OPSM, Enrique Zuleta Puceiro, hizo un análisis de la situación económica del país. “Se puso en evidencia la dificultad que tiene el gobierno para tomar decisiones”, dijo. En medio de todo esto se da un panorama pre electoral de estado “reservado”. Zuleta Puceiro, explicó “todo indica que la Argentina está entrando en una operativa stand-by, lo que implica el monitoreo trimestral de la mayor parte de las variables económicas, eso va a afectar las ideas del gobierno hacia delante. No creo que la situación sea de una gravedad tan extrema como en otras ocasiones, pero lo cierto es que el Gobierno tropezó con su propia dificultad de tomar decisiones de largo plazo, esa resistencia a las políticas de acuerdo y a la concertación. Esa confianza excesiva de convocar solo con la ayuda del radicalismo y de Lilita Carrió, se encontró ahora con una dificultad muy grande”. Hace 6 meses el Gobierno creía que ganaba las elecciones de término medio. Hoy estamos ante un escenario diferente y con un panorama reservado. “Creo que no corre riesgo el 28%. No así el radicalismo que pide que lo dejen competir en las provincias, el radicalismo exige a Macri que respete esa extensión”.