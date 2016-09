La Agencia Mundial Antidopaje confirmó que fue víctima de un ciberataque por parte del grupo autodenominado Fancy Bear. Un nuevo escándalo de dopaje golpea al mundo del deporte. En este caso, documentos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) fueron obtenidos por un grupo de hackers autodenominados Fancy Bear. Según los datos revelados ayer, las tenistas Venus y Serena Williams, la gimnasta Simone Biles y la basquetbolista Elena Delle Donne utilizaban sustancias prohibidas con permiso de la AMA. Los medallistas olímpicos de Río usaban habitualmente drogas prohibidas justificadas con certificados aprobados para el uso terapéutico. “Luego de un exhaustivo estudio de la base de datos de la AMA, encontramos que decenas de atletas estadounidenses dieron positivos en controles antidoping”, publicó en su sitio web el equipo de hackers.

MAYER SERÁ PAPÁ

En una entrevista que realizó para un diario nacional, el tenista correntino Leo Mayer anució que será papá y confirmó que junto a su mujer Milagros esperan un varón para enero. “La vida me va a cambiar y mi hijo pasará a ser mi prioridad, obviamente. Mis preocupaciones pasarán a segundo plano. Digo que mi año fue muy malo en lo deportivo, pero muy bueno en lo personal”, comentó emocionado Mayer.

JUEGOS PARALÍMPICOS

Los Murciélagos en semifinales

El Seleccionado argentino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, ganó el Grupo B de los Juegos Paralímpicos al vencer a China en la definición por penales 2-1, luego de un empate sin goles, y se medirá en semifinales ante Irán.

Tras el 0-0 con China, ambos equipos quedaron igualados en puntos y se recurrió a la definición por tiros desde el punto del penal, en los que Argentina ganó con goles de Maximiliano Espinillo y Nicolás Véliz. El otro héroe fue Germán Muleck, que contuvo dos remates y le dio la victoria a los Murciélagos sin necesidad de ejecutar el último disparo. Argentina jugará la semifinal el jueves a las 20, luego del partido de la otra llave que enfrentará a Brasil, el gran candidato, y China.

FESTIVAL DE MESSI

Barcelona apabulló al Celtic

Barcelona goleó 7 a 0 al Celtic por el Grupo C, en un partido que se disputó en el estadio Camp Nou. Tres goles de Messi, uno de Iniesta, dos de Suárez y otro Neymar el “culé” apabulló al conjunto escocés.

Con los tantos de ayer, Messi se convirtió en el jugador que más tripletes anotó en la máxima competencia entre clubes europeos, al hacerlo en seis oportunidades contra cinco del portugués Cristiano Ronaldo, quien con 93 goles le lleva siete a “Leo” como artillero histórico del torneo.

En otro de los encuentros de la jornada Benfica de Portugal igualó ante Besiktas de Turquía por 1 a 1, con gol del ex Rosario Central Franco Cervi, a los 12 minutos del primer tiempo, en su segundo partido en el conjunto ‘Luso’ y el primero por Liga de Campeones.

París Saint Germain de Francia, con Ángel Di María como titular y con el cordobés Javier Pastore en cancha durante los últimos diez minutos, igualó ante Arsenal de Inglaterra por 1 a 1 con gol del uruguayo Edinson Cavani y del chileno Alexis Sámchez para los ‘Gunners’.

COPA SUDAMERICANA

San Lorenzo eliminó a Banfield

San Lorenzo goleó 4-1 a Banfield y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. La ida la ganó el Taladro por 2-0, por lo que un gol más le daba el pase a la siguiente fase por el gol de visitante. El equipo del Sur lo pudo lograr sobre el cierre, pero Sebastián Torrico le atajó un penal a Santiago Silva. El rival en la próxima instancia saldrá del vencedor entre Deportivo La Guaira de Venezuela y Emelec de Ecuador. La ida fue 4-2 a favor de los venezolanos, que mañana definirán en Guayaquil.

A los 42′, fue la jugada del partido: penal de Emmanuel Mas sobre Brian Sarmiento. El encargado de patear fue Santiago Silva, pero se encontró con Sebastián Torrico, quien se lanzó a su derecha y despejó. Hubiera sido el gol y la clasificación de Banfield.

San Lorenzo acumulaba nueve partidos de carácter internacional sin victorias. La última vez que celebró fue por la fase de grupos de la Libertadores 2015, contra el San Pablo.

EDGARDO BAUZA

“Higuaín y Tevez pueden ser convocados”

“En los dos partidos hubo una idea y por el poco tiempo de trabajo eso fue bastante bueno. Hay cosas para corregir pero el pensamiento principal está instalado. Después, obviamente que el objetivo es clasificar al Mundial de Rusia”, apuntó Bauza ante la requisitoria periodística. “Y en cuanto a lo que todos me preguntan permanentemente sobre los delanteros a convocar, tanto Higuaín como Tevez, si están en su nivel, son citables”, destacó el entrenador nacional.

Bauza volverá a trabajar en el predio de AFA en Ezeiza el próximo miércoles y al día siguiente está previsto que se elija a la nueva conducción de los seleccionados juveniles, un acto en el que tendrá máxima injerencia. El viernes próximo estará elevando la lista de convocados para los compromisos de octubre por la novena y décima fechas de eliminatorias mundialistas ante Perú (en Lima) y Paraguay (en Córdoba). En cuanto a la ventana de las fechas 11 y 12, la Conmebol tiene registradas las jornadas del 10 de noviembre (ante Brasil en Recife) y el 15 de ese mes (frente a Colombia en San Juan).

TEVEZ PIDIÓ PERDÓN

No declaró y presentó un escrito

El ídolo de Boca, Carlos Tevez, decidió hacer su descargo ante el Tribunal de Disciplina a distancia. Tevez argumentó que no se encontraba bien de salud y le pidió disculpas al árbitro por el reproche que le hizo en el partido frente al combinado cordobés.

El insulto a Germán Delfino no pasó desapercibido en el encuentro que Boca le ganó a Belgrano en la Bombonera. En el escrito, Tevez pidió perdón “por los insultos e improperios” proferidos contra Delfino, durante el encuentro que Boca le ganó a Belgrano de Córdoba por 3 a 0 en la Bombonera, cuando el Apache convirtió el primer gol. “Me puse nervioso y me salieron esos insultos, de los cuales estoy totalmente arrepentido”, señalé el ex Juventus en su comunicado. El fallo del Tribunal que preside Fernando Mitjans se conocerá el jueves próximo por la tarde y se estima que la sanción será de tres fechas de suspensión.

Según el reglamento de Transgresiones y Penas la sanción debería ser suspendido “de tres a doce partidos”. Como lo explica la norma, “el jugador que provoque de palabra o actitud al árbitro, discuta en tono violento, ofenda o insulte, se mofe o burle de palabra, gesto, actitud, ademán equívoco; hacerle ademanes obscenos o injuriosos, manosearlo o tironearlo de la ropa o inferirle cualquier otro agravio”.