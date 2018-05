Cayó pared en Artesanías

Se desplomó una pedazo de

la Historia de Corrientes

Sucedió lo que se esperaba, luego de tantos reclamos a los oídos sordos de las autoridades de Cultura, finalmente ocurrió: una pared del Museo de Artesanías se derrumbó ayer en horas de la mañana. Hubo temor, y tristeza ante tanta desidia entre los trabajadores y asistentes al lugar ubicado en la histórica esquina de Salta y Quintana. Una de las paredes internas de la Sala de Exposiciones Temporales, se desplomó. Nunca hubo presupuesto para refaccionar la vieja casona, símbolo de una Corrientes colonial. Ahora tras la caída, aparecen las soluciones. Tanto dinero derrochado en contrataciones de artistas consagrados para que algunos asistan a esos eventos, y pocos recursos para conservar un pedazo importante de una ciudad que ya cumplió 430 años. Pero los museos no dan retornos inmediatos hasta que no se conviertan en una necesaria obra pública, que presupuestará un sobreprecio como es costumbre en el gobierno radical. Un cartelito verde y exagerados millones como se erogaron para edificar el museo Bonpland en Costanera.

Ricardo García, director de Protección Civil del municipio, aseguró que la integridad del edificio no corre peligro. Puntualizó que tanto bomberos como personal municipal de Infraestructura trabajó en el lugar “apuntalando el sector y colocando medidas de seguridad dentro del mismo”.

Destacó que cuando sucedió el desmoronamiento “no había nadie, fue una desgracia con suerte, únicamente se produjeron daños materiales que tampoco fueron de magnitud”. Explicó que “se procedió a clausurar preventivamente el sector afectado únicamente, el resto del edificio y la parte de afuera no corren riesgo alguno”. Sobre las causas del derrumbe del muro interno, García manifestó que “la paredes son de tierra, son añejas y estaba filtrando agua…”. Los datos suministrados por García desde hace tiempo les fueron informados a las autoridades del Instituto de Cultura de Corrientes, responsable del predio.