País gasolero

Se desplomó consumo de gaseosas

La producción total de bebidas cayó 3,4% en 2017, mientras el nivel de consumo de gaseosas fue ‘el más bajo de los últimos once años’ durante el año pasado. Según un estudio elaborado por la consultora IES, “la actividad del sector tuvo un fuerte descenso de la producción y del consumo en 2017. La producción total de bebidas alcohólicas y no alcohólicas cayó 3,4% en 2017, de acuerdo con nuestro índice de producción sectorial”, se señaló. Resaltaron que “el consumo total de bebidas verificó un retroceso del 1,4%” en el período analizado. El sondeo subrayó que el año pasado el nivel de consumo de bebidas gaseosas fue “el más bajo de los últimos once años”. Se destacó el consumo interno de vino “tuvo una merma del 5,3%, al totalizar 8,6 millones de hectolitros vendidos en este período, el menor al menos en dieciocho años”. Fue por la baja en la venta de vinos varietales de 7,9% y sin identificar de 4,3%. El segmento de cerveza tuvo un aumento en sus ventas internas del 3,3% en 2017.