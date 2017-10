Copa Libertadores

Se define el duelo Lanús River

Marcelo Gallardo realizó el último ensayo de cara al duelo con Lanús, que se disputará esta noche 21:05 en el sur del gran Buenos Aires. El entrenador de River Plate, realizó los trabajos de pelota parada en el Monumental con un solo cambio con relación con el partido de ida por la Copa Libertadores frente a Lanús con el ingreso de Milton Casco por Marcelo Saracchi, quien no se recuperó de un desgarro. De este modo los once que jugarán la revancha luego de ganar 1 a 0 en el Monumental serán Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Enzo Pérez e Igancio Fernández; e Ignacio Scocco. Quedaron concentrados parte de los jugadores que perdieron ante Talleres en Córdoba el sábado por el torneo local: Augusto Batalla, Alex Barboza, Nicolás Dela Cruz, Rafael Borré, Carlos Auzqui, Exequiel Palacios e Iván Rossi. La ventaja en el partido de ida pone a River en una situación favorable, ya que al no haber recibido goles en contra de anotar un tanto de visitante obligará a Lanús a convertir tres para poder acceder a la final.