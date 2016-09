María de las Mercedes Solís de Zambrano, ahora ex presidente del Centro de Jubilados y Pensionados señaló que “no fue un imprevisto” la decisión de alejarse de la presidencia de esa institución, a pesar que la última vez, se presentó a las elecciones. Zambrano presentó el sábado su renuncia indeclinable a la asamblea. Afirmó que “no es imprevisto porque desde el año pasado planeaba esto”. Reconoció que ya “se cumplió una etapa”, aunque no descartó ocupar otro cargo en el futuro. “No se olviden que resucité al Centro y no puedo alejarme así que voy a esmerarme para que tenga buena conducción, con gente preparada y honorable”. La ex presidente dijo que “el Centro de Jubilados es para servir no es para ganar plata”. También aseguró que no hay motivos para intervenir el organismo que dejó el sábado, porque “las obligaciones están pagadas, los servicios también”.