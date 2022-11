Se cumplieron 50 años del regreso de Perón a la Argentina

Un 17 de noviembre de 1972, hace 50 años se producía el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, tras ser derrocado luego de un bombardeo a la plaza de mayo en 1955, que mató a más de 300 civiles. Odiado y querido por cientos de miles, el emblemático general se convertiría en uno de los líderes políticos más importantes de la historia mundial. 17 años después vuelve del exilio y la proscripción a su partido, el Justicialismo, comienza terminar. Su figura sigue preocupando a sus enemigos y detractores, a pesar de haber pasado 48 años de su muerte. En la última década y ya entrado en el siglo 21, aparecieron literaturas para denostar el nombre del viejo caudillo. Asimismo en la actualidad, la oposición al gobierno de Alberto Fernández, tiene miles de peronistas en sus filas. Tanto que el ex mandatario nacional Mauricio Macri, no deja elogiar la figura del creador del movimiento popular más grande de todos los tiempos en américa latina. Ese 17 de noviembre de 1972, el tres veces presidente de la Argentina, abordó un vuelo charter en Roma y llega un lluvioso viernes a Ezeiza. Es la culminación del “Luche y vuelve” organizado por el peronismo contra la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, que había proclamado que Perón no venía al país “porque no le da el cuero”. Una incalculable multitud sale a las calles a recibirlo. Esa fecha, quedaría inmortalizada como Día de la Militancia para los peronistas.