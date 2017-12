Mercedes

Se corrió el Gran Premio

“Coronación del karting”

Lluvia, emoción y euforia tuvo la última fecha del campeonato Mercedeño de Karting, en el circuito 5 de Julio de nuestra ciudad. Las grandes finales, “no aptas para cardiacos”, hicieron vibrar al público presente con sus espectaculares maniobras. Se definieron los campeones de las categorías Novatos y la 150 C. C. 190 Kg. La definición del campeonato de la categoría 150 C. C. 170 Kg. Quedo en suspenso por maniobras realizadas en la final. La Actividad fue organizada por el Gobierno Municipal de Mercedes y la Asociación Mercedeña de pilotos de karting. La entrega de premios la realizaron autoridades Municipales.

Los Resultados: Categoría Novato. Finales de la fecha: 1° Barbara Ricotti 2° Florencia Branca 2° Gabriela Caceres 4° Melina Orduña 5° Lautaro Aposto. Campeonato: Campeona: Barbara Ricotti. Sub campeona: Florencia Branca. 3° Gabriel Caceres. 4° Martin Díaz. 5° Fabián Antúnez. Campeonato: Campeón: Felipe “Tabare” Gómez. Sub campeón: Luciano Colodrero. 3° Nicolás Aguerre. 4° Ricardo Rmirez. 5° Eduardo Techolli.