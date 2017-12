Uno es correntino

Se conocieron identidades de

7 héroes caídos en Malvinas

Ayer se inició el proceso de comunicación de las coincidencias en el ADN de las muestras de las familias y los cuerpos exhumados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Siete familias recibieron la noticia de que su hijo, hermano, sobrino o tío se encuentra en un lugar específico del cementerio y que ya deja de ser un “soldado argentino solo conocido por Dios”, como rezaba la placa junto a su cruz. Uno de ellos es correntino. Se trata Macedonio Rodríguez, quien murió a los 19 años el 13 de junio de 1982. Combatió en Monte Longdon, frente a los paracaidistas británicos. En 1999, María Inés, su madre, reclamaba por la aparición de su cuerpo: “Si supiera dónde está me acostumbraría a la idea. Pero él no fue identificado. Nunca lo voy a saber”.

Había nacido en San Luis del Palmar, Corrientes, en septiembre del 1962. Llegó a Malvinas con el Regimiento de Infantería 7 de La Plata, en donde hizo el servicio militar. Su madre ya podrá dormir tranquila: ahora sabe que su hijo descansa en paz.

La noticia fue recibida con enorme emoción. Gracias a un trabajo conjunto de la Argentina, el Reino Unido y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Se lograron resultados positivos en 88 casos sobre un total de 122 cuerpos.

Las siete familias, en su mayoría proveniente de Buenos Aires, fueron convocadas a la sede de la secretaría que funciona en el Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el predio de la ex ESMA, donde un equipo interdisciplinario -integrado por psicólogos, escribanos y asistentes sociales- les entregó el informe en el marco de una entrevista individual con cada grupo familia.

La Cruz Roja llega al Chaco

Este miércoles un equipo interdisciplinario arribará al Chaco, donde viven muchas de las familias para llevarles la información personalmente. Asimismo Se les comunicará el resultado de los análisis de ADN, un proceso que se extenderá hasta mediados de enero, y que culminará con la organización de un viaje a las islas.

En relación a las razones de este viaje al norte del país, se dejó saber que por razones de salud o edad avanzada, no todos los familiares pueden trasladarse a Buenos Aires y transitar la carga emocional que implica recibir esa información.