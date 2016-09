Noel Breard, vocero oficial del proyecto de reforma del gobierno, indicó en declaraciones a radio sudamericana que “esta es una reforma transparente, no tocamos los artículos que establecen reelecciones, bloqueamos esa parte para que la gente se quede tranquila”. “No obstante eso, Midón insiste que pueda entrar de colado la re-re y eso ya me excede. Si tiene miedo, que vaya al psicólogo”, acusó Breard a quien se lo considera el constitucionalista por excelencia del radicalismo. “Si se disfraza de político y deja de ser constitucionalista, o hace dos cosas a la vez, es un problema de Midón”, fustigó. “Está haciendo terrorismo mediático porque no se puede decir que está en peligro el sistema republicano, nosotros no queremos poner en peligro nada, solo quiere desprestigiar la Constitución”, aseveró el legislador radical. “Estamos planteando la unificación de mandatos como eje central. Eso hace que modifiquemos el régimen electoral, pero no tocamos el artículo que establece reelecciones”. “Esto es una reforma limpia y a la mala fe y a los prejuicios, es imposible explicar nada. Ellos están convencidos que si no son ellos los que manejan la reforma, todo está mal”, finalizó el senador de la provincia.