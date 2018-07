Viernes 13

Se acercan Señorita Bimbo y Noelia

El viernes 13 de julio, en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) desde las 21,30 recibirán al público de Resistencia y de la región, Señorita Bimbo y Noelia Custodio, en una noche que promete un stand up picante, fiel al estilo de las comediantes que vienen recorriendo el país con su show en conjunto. “La comedia es el lugar de construcción, donde uno se para a decir lo que piensa, a reírse de lo que se quiera reír, y también de lucha”, recordó Virginia Godoy, más conocida como Señorita Bimbo. Quizá por ser el escenario un espacio de lucha, estas dos mujeres hablan sin tapujos de los temas que les interesan, cuestionando y respondiendo con humor, interpelando al público de forma directa y aguda, casi generando una nueva forma de stand up, donde prima la libertad de expresión y no hay lugar para tibiezas. Noelia Custodio se inició en el stand up en 2011. Bimbo Godoy es actriz y conductora, hace stand up desde 2010.