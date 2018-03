Súper Copa

Scocco no arrancaría ante Boca

Si bien parecía que la intención del entrenador de River, Marcelo Gallardo, era guardar al delantero Ignacio Scocco ante Patronato para que llegue entero al partido con Boca, todo parecería indicar que el ex Newell’s tampoco será de la partida en la final de la Súpercopa. El Muñeco optaría por una delantera que incluiría al uruguayo Rodrigo Mora y el ex San Pablo Lucas Pratto para enfrentar al Xeneize, a pesar que Scocco tampoco jugaría por la Superliga y que no tiene problemas físicos.