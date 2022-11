Scaloni: “Vamos a dejar la vida y a jugar nuestro fútbol”

Lionel Scaloni se tiene fe, “Vamos a dejar la vida y a jugar nuestro fútbol”.El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en la previa del encuentro que enfrentará a la Albiceleste contra México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. “Vimos el partido, ya estamos pensando en México que va a ser totalmente diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar. No vamos a cambiar nuestra forma de jugar por lo que pasó el martes. Hay que pasar página y pensar que vamos a ganar y nada mas”, comenzó Scaloni en conferencia de prensa. Y agregó: “Cuando recibís una piña tenés que levantarte. Y este grupo está preparado para hacerlo. No tenemos dudas sobre nuestra manera de jugar. En el entrenamiento de hoy decidiremos el equipo, es posible que hagamos alguna variante”. Asimismo, analizó al rival de este sábado: “México es un muy buen equipo, tiene una idea muy clara de juego. Es un equipo ofensivo que tiene un gran entrenador”. Además, despejó las dudas sobre el estado físico del capitán argentino Lionel Messi: “Está bien. Más que nunca necesitamos de todos. Seguramente vaya todo bien, a nivel físico y moral, él está bien”. En tanto, le envió un mensaje a los hinchas luego del golpazo ante Arabia Saudita: “La gente sabe lo que este grupo ha dado y sé que nos tienen plena confianza. Nosotros estamos bien, sabiendo que tenemos un partido importante mañana y que, por suerte, depende de nosotros. Vamos a dejar todo”. El director técnico albiceleste recordó a Diego Maradona, a dos años de su fallecimiento: “Es un día muy triste para todo el mundo por el aniversario de Diego. Esperamos mañana brindarle una alegría si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira que ya no esté”.