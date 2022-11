Scaloni: “Quien no se siente representado por este equipo no quiere a la Selección”

Después de la victoria de la Albiceleste ante el combinado azteca, el DT de Argentina hace su análisis con los medios en el estadio Lusail. “Sabíamos que iba a ser muy difícil, porque México nos planteo un partido diferente. No fue bueno el primer tiempo de los dos, corregimos en el segundo tiempo, con Guido (Rodríguez) entre los centrales, y emparejamos en el medio. Y después vieron lo que pasó. El 10 decidió el partido. Atrás tiene todo un grupo “Es más una reflexión que habría que hacer lo que realmente se vive de estar acá. Habría que tener sentido común, recibí un llamado de mi hermano llorando. La sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol. Intentaremos corregirlo. Que ellos sientan que es un partido de fútbol. Cada vez que tengas que jugar un partido así, con la Selección siempre va a hacer así. Pero es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol, ganes o piernas”.

