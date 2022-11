Scaloni evitó dar el equipo que enfrentara a Polonia

El técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, adelantó que su equipo no tendrá variantes tácticas para jugar hoy ante Polonia y evitó precisar la formación titular que buscará la clasificación a la ronda final del Mundial Qatar 2022 en la última fecha del Grupo C. El entrenador abrió la conferencia de prensa brindada ayer en el Centro de Prensa de Doha con la certeza de que Argentina jugará “como siempre” en cuanto al esquema, lo que descarta la presencia de cinco defensores desde el inicio, algo con lo que se especuló por la potencia aérea del rival y la presencia de la estrella Robert Lewandowski. “Empezaremos como siempre, de la misma manera que venimos jugando. Polonia no sólo tiene jugadores fuerte de arriba, también futbolistas que son rápidos, técnicos y habrá que tomar recaudos. Después veremos durante el partido qué decisión tomar, contra México terminamos defendiendo con cinco”, recordó en cuanto a la inclusión del marcador central Cristian “Cuti” Romero. Scaloni, en cambio, sí especuló con que los europeos puedan modificar su propuesta de juego, como habitualmente sucede con los rivales. “Casi siempre pasa que los rivales de Argentina juegan de otra manera en relación al partido anterior. Lo hizo México, que armó una línea de cinco defensores. Esperamos algo parecido con Polonia, que tiene una idea de juego pero puede ordenarse con cuatro o cinco atrás”. Consultado por la posible inclusión de Enzo Fernández, figura y goleador de la Selección en la victoria ante México, el entrenador solo aceptó que el ex River “tiene la posibilidad de jugar como todos los demás”. En la especulación de los nombres para la mitad de la cancha, específicamente en el puesto de número 5, que tuvo a Leandro Paredes como titular en el partido con Arabia Saudita, el técnico destacó el aporte de Guido Rodríguez, en quien reconoce características distintivas.