Scaloni ante Polonia: “Todavía no decidí el equipo”

“Todavía no decidí el equipo” señalo Lionel Scaloni. El director tecnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, junto al defensor Lisandro Martínez encabezan hoy una conferencia de prensa antes del partido de mañana contra Polonia por la última fecha del Grupo C, en el que buscarán la clasificación a octavos del Mundial Qatar 2022. “Vamos a empezar el partido de la misma manera que jugamos ante México y en el transcurso del mismo veremos qué decisión tomar. Polonia tiene muy buenos jugadores, rápidos”, dijo el DT de la Selección. Como sucedió en la antesala de los partidos con Arabia Saudita y México, Scaloni no confirmó el equipo y aguardará hasta el entrenamiento para despejar las dudas que se plantearon luego de la victoria ante el seleccionado azteca. “Me imagino un partido bastante duro. Hay que estar muy concentrados y en el momento en que se pueda golpear, golpear. Polonia es un rival que defiende muy bien. A la hora de atacar hay que estar bien parados”, dijo Lisandro Martínez sobre el encuentro de mañana.