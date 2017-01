La vocalista Johana Fernández (17), su guitarrista Alejandro Victoria y su profesor Daniel Segovia, fueron seleccionados en el prefestival y ahora representarán a Santo Tomé en la mayor fiesta del chamamé del país. El grupo seleccionado fue recibido por el viceintendente Jorge Daniel Maciel en el Despacho Municipal, quien les auguró un excelente desempeño en el escenario Osvaldo Sosa Cordero de la capital correntina, durante la realización del Festival Nacional del Chamamé. Maciel expresó que “hemos tenido un año exitoso en materia cultural, nuestro festival fue realmente muy bueno, y a partir del trabajo que se viene haciendo estos chicos van a estar también presentes en los grandes festivales. Así que agradecerle a Johana por el esfuerzo, y en lo personal que sigan los éxitos, al profesor que acompaña todo esto, y al chico que es el guitarrista. Y obviamente a los tutores que trabajan detrás, que siguen colaborando con nosotros, que posibilitan que tengamos los representantes que ahora tenemos”. La cantante Johana Fernández contó que participó en el prefestival entre 30 chicas, y que luego debió desempatar con tres jovencitas, “y ahí quedé. Me presenté con ‘Quisiera’ de Raúl Nogueira, y el desempate fue con ‘Camino al arenal’, que siempre hice acá”, recordó. El profesor Daniel Segovia dijo: “Obviamente estoy muy satisfecho. Esto es algo que uno sueña. No cualquiera pisa ese escenario en Corrientes, y para nosotros es una enorme satisfacción llegar a esa instancia, poder lograrlo. Haber tocado en el Teatro Vera, con un jurado muy estricto en cuanto a afinación y cuestiones musicales, creemos que realmente nuestro esfuerzo tuvo sus frutos. Y más satisfechos estamos porque estamos representando a nuestro pueblo, a Santo Tomé”. El guitarrista Alejandro Victoria, por su parte, añadió que “estuvimos ensayando bastante antes de ir a prefestival, y la verdad es que el esfuerzo valió la pena. Estamos muy contentos de haber logrado lo que logramos. Felicidad pura”. Además, Johana aprovechó para saludar a “Diego González de Alvear y al señor Tinchi Zelzler de Mercedes, bandoneonista, excelente músico que no pudo venir. Ellos también son integrantes del grupo. Agradezco a mi familia y al Municipio”.