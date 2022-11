Santo Tome: Tren de cargas chocó a un auto

Un tren de cargas chocó A un auto en la localidad de Santo Tome informaron fuentes policiales. El hecho se registró el jueves por la mañana, cuando un vehículo marca Chevrolet Corsa fue colisionado por la formación en el paso a nivel ubicado por avenida América de dicha ciudad. En el rodado se encontraba solo el conductor y no sufrió heridas de consideración. Según algunos testigos del lugar, el hombre no vio que venía el tren y no escucho los gritos de alerta de los moradores del lugar, señaló el portal Urgente Santo Tomé. El tren que circulaba a baja velocidad impactó contra el rodado y dañó algunas partes del mismo.