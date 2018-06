A las 21,10 con San Lorenzo

San Martín quiere igualar la serie

Sebastián González aseguró que “hicimos muchas cosas bien para ganar”. San Martín se llevó una victoria agónica en el tercer juego ante San Lorenzo y dejó la serie final de la Liga 1-2 en favor del Ciclón. Esta noche se juega el cuarto punto en el fortín rojinegro desde las 21,10. Luego del encuentro del sábado, aún con la emoción del desenlace a cuestas, Sebastián González dialogó con la prensa en zona mixta. ¿Con qué sensaciones te vas? Jugamos un gran tercer cuarto, pudimos correr, los habíamos defendido bien, teníamos para cerrarlo mejor, siendo más inteligentes y claros. Forzamos situaciones en el poste bajo y ellos se vinieron con algunos triples. Eso con San Lorenzo puede pasar. Por suerte se dio para nosotros. Me quedo con que hicimos muchas cosas bien para ganar, si después no lo cerramos bien es otra cosa, pero en un momento dominamos bien a San Lorenzo. ¿El tercer cuarto fue el mejor momento de San Martín en la serie? Pudimos correr bastante, defendimos muy bien y salimos rápido. Ellos empezaron a dudar porque erraron un par de tiros de tres puntos, fueron para adentro y ahí estábamos fuertes, cerrados. Eso nos permitió correr. Nos sentimos bien, seguro que fue lo más claro de nuestros tres partidos. ¿Los 10 segundos finales pueden cambiar emocionalmente la serie? Por ahí no es malo terminar ganando así. Podríamos haber ganado mejor, tuvimos errores, pero seguro que a nosotros esto nos pone. Para muchos de los que estamos acá, este es un punto importante pero el lunes vamos a jugar uno de los partidos de nuestras carreras. No solo de esta Liga. Sería muy importante para nosotros que ellos tengan en su cabeza que tienen que volver a Corrientes. Es un punto sumamente clave para ir a buscar uno de vuelta allá.